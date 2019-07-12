Аналитики Центробанка России дали свои прогнозы относительно стоимости жилой недвижимости в обозримой перспективе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

По мнению экспертов Центробанка, реализация национального проекта "Жильё и городская среда" может столкнуться с рядом ограничений со стороны предложения нового жилья, так и со стороны спроса.

При этом, как отмечают специалисты, ускоренный рост темпов выдачи ипотеки может привести к быстрому исчерпанию потенциала спроса на покупку жилья на первичном рынке в ближайшие 7—10 лет.

Эксперты указывают, что новая модель, разработанная и принятая правительством, предполагает увеличение объёма банковского кредитования застройщиков, занимающихся жилищным строительством, более чем в десять раз, что приведет к росту кредитных рисков банков.

По мнению аналитиков, существенные резервы для снижения себестоимости и роста эффективности строительных компаний можно найти в уменьшении регуляторной нагрузки и облегчении доступа к инфраструктуре.

Вместе с этим, эксперты отмечают, что их доводы могут отличаться от официальной позиции Центробанка.

Дмитрий Шевченко