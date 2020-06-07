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В российские больницы поступит ещё одно лекарство от коронавируса
Наши на выздоровление у больных COVID-19 существенно увеличатся
Через три недели в больницах по всей России должен появиться новый препарат от коронавирусной инфекции, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Минздрав.
Как отметили в ведомстве, лекарство "Илсира" будет предназначено для пациентов с тяжёлым течением заболевания. Оно будет использоваться для лечения осложнений COVID-19.
В клинических исследованиях препарата участвуют 13 медицинских центров. Врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести при его применении.
Отметим, что "Илсира" станет уже вторым лекарством от COVID-19, зарегистрированным Минздравом по ускоренной процедуре.