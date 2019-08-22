Молодые медики не едут в село, а потому туда направят предпенсионеров, сообщает DEITA.RU.

Поправки в правила распределения субсидий в связи с отменой возрастного ценза в земских программах уже опубликованы для обсуждения на федеральном портале нормативных правовых актов.

Суть их состоит в выполнении поручения Президента России Владимира Путина о снятии возрастного ценза (до 50 лет) в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

По информации министра здравоохранения Вероники Скворцовой, дефицит врачей в системе первичной медико-санитарной помощи в России составляет 25 тысяч специалистов, а среднего персонала - 130 тысяч медработников.

Значительная часть из них должна работать в «глубинке», в селах. Однако, молодые специалисты массово ехать в деревню не хотят. Ну никак не поддаются они на уговоры и обещания «подъемных». Тем более, что эти «миллионы» и «доступное жилье» на деле нередко оказываются слегка повышенной зарплатой за 1,8 ставки в разваливающейся амбулатории и домиком с коптящей печкой.

Потому решено привлекать в село предпенсионеров. Они, мол, квартиру в городе оставят взрослым детям. А сами на природе свежим воздухом подышат. Когда именно им дышать, проводя световой день на работе, не сообщается. Общественное обсуждение законопроекта планируется завершить 4 сентября.

Дмитрий Санников