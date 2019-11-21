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В российских самолетах может появиться интернет

самолет

Скоростной интернет может появиться в российском транспорте – поездах и даже самолетах, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили «Известия», заявление о проведении новых интренет-сетей сделала Национальная технологическая инициатива.

Сейчас, как говорят авторы проекта, создается беспроводная система связи, которая будет совместимой с действующими видами мобильной и сотовой связи. Она же позволит управлять беспилотниками в режиме реального времени. Кроме того, новый проект соответствует всем поколениями: от 3G до 5G.

Экспериментальный участок связи появится не раньше 2022 года, сообщают эксперты. В пилотном варианте должны начать работу 10 рентрансляторов с радиусом в 150  километров. Это значительно превышает площадь работы сотовых вышек.

Мы опросили приморцев, которые оценили данную инициативу.

«Не знаю, насколько это будет рабочая идея. Но само по себе неплохо. Хотя, сейчас я отдыхаю в самолете от связи, получая возможность легально и с чистой совестью не отвечать на звонки и сообщения в интернете. Особенно если в Москву лететь из Владивостока, или наоборот. Почти 9 часов информационного «детокса».

 

Александра Маслова

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