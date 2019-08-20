У школьников могут появиться индивидуальные шкафчики, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил за появление в российских школах специальных шкафчиков, где каждый из учеников мог бы хранить свои вещи, такие как, верхняя одежда, сменная обувь, спортивные принадлежности, а также мобильный телефон.

Предложение законотворца могло бы решить проблему отказа от использования гаджетов во время занятий. В случае появления шкафчиков, телефоны можно было бы оставлять там, а в случае необходимости - достать и позвонить по нужному номеру.

По словам Власова, в ходе многочисленных встреч со школьниками, он выяснил, что чаще всего они жалуются на на большое количество школьных принадлежностей, которые им ежедневно приходится приносить в школу, а установка подобных элементов хранения облегчила бы им жизнь.

Дмитрий Шевченко