Учителя стали чаще жаловаться на трудности, работая в школе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Семьдесят три процента опрошенных учителей отметили, что трудностей в их работе становится больше. Притом, 79,4 процента назвали причиной увеличения трудностей выросший объем отчетностей и бюрократической части работы. Сорок один процент опрошенных посчитал, что проблем прибавляет подготовка и проведение ЕГЭ и ОГЭ. Тридцать пять процентов учителей признались, что сложнее стало поладить с родителями учеников, а 15,6 процентов респондентов заявили, что им стало сложнее с самими детьми. Такие результаты представили публике специалистами РАНХиГС, изучавшие эффективность школ.

При этом стоит учитывать дефицит кадров, недостаточное психолого-педагогическое сопровождение, недопонимание между детьми, учителями и родителями.

В РАНХиГС выяснили, что в начале учебного года 2018-2019 в государственных и муниципальных школах трудились 1 311 927 учителей. Большинство - в начальных классах: 29,2%. Учителей русского языка и литературы среди всех - 11,7%, иностранного языка - 10,9%, математики - 9,2%. Обнаружился дефицит учителей технологии, географии, физики, биологии, химии, информатики и ИКТ, музыки, ОБЖ, изобразительного искусства. Они есть не в каждой школе. В городах, отмечается, слишком мало учителей химии, музыки, ИЗО, ОБЖ.

Анастасия Туркова