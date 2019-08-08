Страну начнут защищать с ещё одного направления, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Российские военные займутся защитой собственного интернета. Для этих целей в армии создадут специальные подразделения "антихакеров", которые будут отвечать за противодействие кибератакам.

В министерстве обороны России уже рассказали изданию, что для эффективного выполнения боевых задач нового типа, российскими военными были разработаны средства по обеспечению многоуровневой системы защиты пунктов, с помощью которых будет вестись взять по "закрытому" интернету.

Российские военные эксперты уже поспешили заверить общественность, что подключиться кому-либо извне к закрытой локальной сети будет невозможно.

Дмитрий Шевченко