В российской армии появится новый вид войск
Страну начнут защищать с ещё одного направления, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Российские военные займутся защитой собственного интернета. Для этих целей в армии создадут специальные подразделения "антихакеров", которые будут отвечать за противодействие кибератакам.
В министерстве обороны России уже рассказали изданию, что для эффективного выполнения боевых задач нового типа, российскими военными были разработаны средства по обеспечению многоуровневой системы защиты пунктов, с помощью которых будет вестись взять по "закрытому" интернету.
Российские военные эксперты уже поспешили заверить общественность, что подключиться кому-либо извне к закрытой локальной сети будет невозможно.
Дмитрий Шевченко