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В российской курице нашли антибиотики
Исследования Роскачества определили, что в девяти наименованиях куриного мяса в России нашли следы антибиотиков, сообщает DEITA.RU.
Как пишет «Российская газета», на исследование попала 21 торговая марка мяса. При этом только в одной из них содержание было превышено значительно, в остальных – обнаружены лишь следы опасного вещества. Отмечается, что в Италии аналогичные анализы показали наличие антибиотиков в каждом из 42 исследуемых сортов курицы.
«Антибиотики в мясе стали общемировой проблемой. Так, наши испанские коллегии сообщали, что при производстве мяса их применяют в большем объеме, чем в медицине», - отмечает руководитель ведомства Максим Протасов.
Напомним, что ранее ведомство проводило анализ марок чая, найдя среди них два продукта с пестицидами. Также выпускались специальные «новогодние» советы – как выбрать мандарины и сервелат к праздничному столу.
Александра Маслова