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В российской школе пюре готовят перфоратором

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компот, стакан, кафе, морс

В столовой одной из школ еду для учащихся готовили с помощью перфоратора, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Go31.ru. Неожиданный способ приготовления пищи практикуется в Белгородской области.

Школьница из села Стрелецкое заметила в столовой насадку-миксер на перфораторе одиннадцатого сентября. Ученица сделала несколько снимков, на которых виден перфоратор в овощном ящике. Она предполагает, что этим приспособлением повара делают пюре.

Появление в столовой перфоратора проверяет управление образования. В ведомстве подтвердили достоверность кадров и узнали школьного повара на фото. По словам проверяющих, недостатка в оборудовании на школьной кухне нет – она была оснащена полностью.

Анастасия Туркова

перфоратор

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