В российском регионе из-за ливней обрушился мост

Автомобильный мост через реку Малый Кой в Красноярском крае не выдержал натиска проливных дождей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональный сайт МВД России.

Согласно информации правоохранителей, обрушение моста произошло на 65 километре автодороги Партизанское–Мина. Сообщается, что движение по данному участку стало невозможным после того, как часть моста упала в реку.

Из-за этого теперь нарушено сообщение с пятью населёнными пунктами. В результате происшествия пострадавших нет. На место прибыли сотрудники ГИБДД.