Бензин может резко подорожать, сообщает DEITA.RU. Такие предположения высказал Независимый топливный союз (НТС).

По сведениям НТС, на российском рынке вскоре может сложиться неприятная ситуация: достаточно вспомнить апрельско-майский скачок котировок на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и то, что министерство организовало налоговый маневр, из-за которого к 2024 году экспортная пошлина на нефть обнулится. В то же время увеличивается налог на добычу полезных ископаемых, нефтепродукты и газ.

Минфин оказался не в силах сбалансировать показатели демпфера, чтобы обеспечить минимальную маржинальность нефтепереработке и ограничить рост цен на топливо.

А проблема, по утверждению НТС, в том, что в обсуждении не участвуют независимые АЗС и НПЗ.

Анастасия Туркова