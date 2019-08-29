Законсервированный полигон с твердыми бытовыми отходами горит в Ростовской области, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ГУ МЧС по области.

Инцидент произошел в городе Красный Сулин. Полигон горит, тлеющее пламя распространяется на четыреста метров квадратных.

Как говорят в МЧС, начался пожар утром четверга, на тот момент площадь возгорания охватывала полторы тысячи метров квадратных.

Пожар локализован. Концентрация вредных веществ в воздухе не превышает пределы допустимого.

Анастасия Туркова