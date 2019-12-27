В ряде вузов страны повысили проходной балл ЕГЭ

В обход установленных Рособрнадзором требований, Министерство образования и науки России установило проходной балл ЕГЭ выше для 252 вузов страны, сообщает DEITA.RU.

Новый год может осложнить поступление в вуз для абитуриентов, принявших решение поступать в подведомственные университеты Минобрнауки, как отмечает «Российская газета». Ведомство значительно повысило порог баллов для поступления. При этом отмечается, что каждый подведомственный вуз вправе сам устанавливать конкретные значения баллов для поступления, о чём обязан уведомить всех желающих на сайте учебного заведения.

Новые значения ЕГЭ будут действовать как для абитуриентов платных отделений, так и для «бюджетников».

Абитуриенты, которые желают стать студентами не подведомственных Минобрнауки вузов, могут ориентироваться на «порог» баллов от Рособрнадзора.

Ранее DEITA.RU сообщало, что московские школьники смогут заработать дополнительные баллы для ЕГЭ посредством сдачи предпрофессионального экзамена.

Софья Корф