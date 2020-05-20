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В Сахалинской области археологи изучат 25 древних поселений

раскопки

Рядом с Холмском, Южно-Сахалинском и Долинском Сахалинской области до конца года будут работать археологи, изучающие недавно выявленные древние поселения, сообщает RosTender.info.

Им предстоит изучить 25 объектов археологического наследия. 18 стоянок и поселений расположены в Долинском городском округе - на реках Ай, Славная, Лиственница и у села Фирсово, 5 – на территории Холмского городского округ, один объект находится под Южно-Сахалинском у села Старорусское, и еще один - у села Огоньки под Анивой.

Археологам предстоит провести раскопки, определить границы территорий объектов, разработать рекомендации по обеспечению их сохранности, а также подготовить документы для включения памятников в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Сахалинской области объявила тендер на проведение археологических работ. С победителем готовы заключить контракт на 6,2 млн рублей. Подрядчик должен будет представить инспекции результаты раскопок, документы и рекомендации до 15 декабря 2020 года.



Источник: http://rostender.info/news/2020051905

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