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В Сахалинской области археологи изучат 25 древних поселений
Рядом с Холмском, Южно-Сахалинском и Долинском Сахалинской области до конца
года будут работать археологи, изучающие недавно выявленные древние поселения,
сообщает RosTender.info.
Им предстоит изучить 25 объектов археологического наследия. 18 стоянок и
поселений расположены в Долинском городском округе - на реках Ай, Славная,
Лиственница и у села Фирсово, 5 – на территории Холмского городского округ,
один объект находится под Южно-Сахалинском у села Старорусское, и еще один - у
села Огоньки под Анивой.
Археологам предстоит провести раскопки, определить границы территорий
объектов, разработать рекомендации по обеспечению их сохранности, а также
подготовить документы для включения памятников в единый государственный реестр
объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Сахалинской области объявила тендер на проведение археологических работ. С победителем готовы заключить контракт на 6,2 млн рублей. Подрядчик должен будет представить инспекции результаты раскопок, документы и рекомендации до 15 декабря 2020 года.
Источник: http://rostender.info/news/2020051905