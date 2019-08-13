В регионе успешно выполняется задача повысить благосостояние сахалинцев и курильчан – ее в начале года поставил перед областным правительством глава островной области Валерий Лимаренко.

По итогам 2018 года уровень бедности в области составлял почти 10%, но уже в июне он снизился почти на треть – до 6,3%. Поправили свое материальное положение свыше 15 тысяч человек. До конца года показатель планируют и вовсе уменьшить вдвое. И это на фоне того, что в среднем по России он втрое выше и приближается к 13%. Для решения амбициозной задачи областная казна выделила 800 миллионов рублей.

«Особой заботой должны быть окружены люди старшего поколения и семьи с детьми. Человек, который заработал пенсию или дал жизнь ребенку, не может оставаться за чертой бедности, – отметил глава региона Валерий Лимаренко. – В большинстве случаев нужна небольшая помощь, чтобы человек твердо встал на ноги и обрел уверенность в завтрашнем дне».

Сейчас в регионе оказывают поддержку семьям с детьми, пожилым людям, инвалидам 1 и 2 групп, малоимущим, неработающим гражданам со стажем более 30 лет и многим другим – жители получают свыше 200 разных мер социальной поддержки. А с этого года по инициативе Валерия Лимаренко введены новые льготы. Среди них выплаты размером свыше 14 тысяч рублей семьям, чьи дети от 1,5 до 3 лет не попали в детский сад, компенсация затрат на покупку дров и угля для отопления частных домов, компенсация большей части стоимости вывоза мусора, а также доплата в 3000 рублей неработающим пенсионерам, отработавшим на Сахалине и Курилах от 35 до 40 лет.

Расширен круг получателей бесплатных санаторно-курортных путевок. Теперь льготой могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны и их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, неработающие пенсионеры с северным стажем от 40 лет, почетные доноры. Кроме того, с начала года инвалидам I и II групп стали предоставлять единовременные выплаты на приобретение жилья – до 3,4 миллиона рублей.

Одна из самых значимых мер – это поддержка тяжелобольных. Ранее такие сахалинцы могли получить единовременно до 3 миллионов рублей, а сейчас – до 5 миллионов. И 15 сахалинцев уже получили такую выплату. Средства были направлены на медицинские услуги и лекарства.

Показал свою эффективность и такой инструмент, как социальный контракт. По условиям программы люди с низкими доходами получают финансовую помощь для выхода из сложной жизненной ситуации. Денежные средства можно направить, к примеру, на профессиональное обучение или открытие собственного дела. Сумма выплат составляет от 5 до 20 тысяч рублей в месяц или до 240 тысяч рублей единовременно. Срок контракта – от трех месяцев до года. Как показывает практика, за это время доход семьи увеличивается более чем в два раза.

Михаил Светлов