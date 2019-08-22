На Сахалине и Курилах запущена системная работа по улучшению инвестиционного климата, сообщает DEITA.RU. Такую задача перед правительством в начале года поставил врио губернатора Валерий Лимаренко.

С чего начинается создание привлекательной среды для инвестиций в островной регион? С конструктивной работы с бизнес-сообществом. Если ранее представителей сферы предпринимательства в Инвестиционном совете было около 20, то с августа текущего года – более 50.

«Инвестсовет – это хорошая площадка для формирования обратной связи от деловых людей. Поэтому чем больше бизнесменов участвует в обсуждении вопросов, тем лучше, – подчеркивает врио губернатора Валерий Лимаренко. – Нам важно знать о проблемах, чтобы оперативно устранять их совместно с профильными специалистами. Хотим услышать как руководителей крупных частных компаний, так и индивидуальных предпринимателей с их трудностями».

Важная задача для островного региона – попасть в топ-10 лучших по инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Эксперты оценивают область по четырем направлениям: «регуляторная среда», «институты для бизнеса», «инфраструктура и ресурсы» и «поддержка малого предпринимательства». По некоторым направлениям область стабильно удерживает лидирующие позиции.

Министерством экономического развития Сахалинской области осуществляется значительная финансовая поддержка малого и среднего бизнеса. Возмещаются различные затраты, среди которых – уплата процентов по кредитам, лизинговых платежей, оплата образовательных услуг и другие. Например, в текущем году на субсидирование затрат малого и среднего бизнеса уже направлено свыше 61 млн рублей, на поддержку инвестпроектов – более 270 млн рублей. Есть для бизнеса и льготное налогообложение, а начинающему предпринимателю специалисты могут помочь написать бизнес-план.

Например, ООО «Сахалинское таможенное агентство» получило от областного правительства субсидии на приобретение оборудования, в том числе в лизинг в рамках реализации проекта по модернизации технологической обработки и условий хранения грузов. ООО «Сахалинское кондитерское общество» активно пользуется микрозаймами областного Фонда развития предпринимательства. Займы привлекаются для приобретения и доставки сырья, расходных материалов, за 2016-2018 годы их общая сумма составила 6,3 млн рублей. А «Сахалинскому автомобильному диагностическому центру» единовременно возместили затраты по приобретению оборудования в сумме 1,0 млн руб. И таких примеров очень много.

Значительную роль в улучшении инвестиционного климата играют и льготные режимы для ведения бизнеса, такие как Свободный порт Владивосток (СПВ) и территории опережающего развития (ТОР). В их рамках инвестор в течение пяти лет не платит налоги на имущество, прибыль и имеет существенные льготы по налогу на землю. Впечатляет список резидентов ТОР и СПВ Сахалинской области. Это большие компании, создающие в общей сложности тысячи рабочих мест – совхоз «Тепличный», гостиничный комплекс «Горки», компания «Вектор», «Восточная транспортно-экспедиторская компания» и другие. Всего порядка 70 резидентов.

Активно инвестируют в область и иностранные компании. Яркими примерами являются представители нефтегазодобывающей и -перерабатывающей отрасли – компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» и «СахалинЭнерджи».

Для упрощения работы предпринимателей в регионе планируется к открытию в сентябре многопрофильный центр «Мой бизнес». Он будет работать в формате «одного окна» по аналогии с многофункциональным центром «Мои документы», но только с ИП и юридическими лицами. Его главная задача – максимально сократить бюрократические проволочки, и оказать бизнесу практическую помощь в оформлении документов через консультации и очные встречи с представителями власти.

Кроме того, на Сахалине запущен новый сервис для деловых людей – «Бизнес.Сахалин.онлайн». Он работает по аналогии с уже действующей платформой «Сахалин.онлайн». С помощью нового сайта любой предприниматель может задать вопрос или рассказать о проблеме, чтобы оперативно получить помощь. Это делает взаимодействие бизнеса и власти ещё более открытым.

О тенденциях развития инвестиционного климата в регионе красноречиво говорят лучшие инициативы и предложения от сахалинского предпринимательского сообщества. Самые перспективные инвестпроекты отобраны областными властями при участии центра стратегических разработок «Северо-Запад». Именно они лягут в основу новой региональной стратегии развития до 2035 года.

Это нефтегазовый индустриальный парк, предприятие по глубокой переработке древесины, проекты по развитию марикультуры и индустрии стройматериалов. Также наибольшую поддержку экспертного сообщества получили новые модели оказания медицинской помощи и подготовки кадров, востребованных на Сахалине и Курилах.

Кроме того, создан проект Южно-Сахалинской агломерации с комфортной городской средой, проекты по модернизации Корсаковского порта и в целом по развитию портовой системы региона, а также по повышению его туристической привлекательности. И многие другие инвестиционные инициативы.

«Мы выбирали проекты, которые будут способствовать дальнейшему экономическому росту, приведут к качественным изменениям в инфраструктуре региона, социальной сфере и, как следствие, положительно скажутся на благополучии людей», – прокомментировал глава области.

Михаил Светлов