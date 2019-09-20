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В Сбербанке объяснили акцию «35 тысяч каждому»
20 Сентябрь 2019, 12:54
Пользователи Instagram заявили, что в новостной ленте участилась реклама, суть которой сводится к тому, что Сбербанк якобы дарит 15 или даже 35 тысяч каждому, кто примет участие в акции, сообщает корреспондент DEITA.RU.
Любопытный пользователь, недолго думая, нажимает на рекламное сообщение и попадает на отдельный сайт. Здесь предлагается заполнить анкету. Более того, рассказывается о том, что осталось всего лишь небольшое количество бонусов, а россияне якобы уже получили по результатам такой акции баснословную сумму, превышающую 34,5 миллиона рублей.
Как удалось выяснить в Сбербанке, кредитная организация никогда подобных акций не проводила. Однако в России все-таки существует так называемый «Опрос от Сбербанка». Он является одним из видов мошенничества. И если раньше мошенники просто-напросто присылали sms-сообщение на телефон или письмо на электронную почту, чтобы человек прошел по ссылке, то теперь появилась реклама «опроса» в социальных сетях.
После того, как пользователь кликает на «новость», он сразу же попадает на фишинговый сайт. Как отметили в Сбербанке, это такой ресурс, задача которого выудить у человека секретную информацию о банковской карте — номер, секретный код, пароль и многое другое.
Сбербанк призывает помнить, что существуют очевидные методы защиты от подобного «развода», в том числе настройка соответствующей блокировки на телефоне, выбор защищенного соединения в интернете, а также приложение «Мобильный банк», который не позволит снять деньги с банковской карты.
Кроме того, в кредитной организации рекомендовали звонить по номеру 900 в случаях обнаружения подобного мошенничества.
Екатерина Брязгунова