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В Сбербанке объяснили ставку по ипотеке в России
Глава Сбербанка Герман Греф объяснил разницу в ипотечных ставках, которые принимаются в России и Европе, разными процентами по банковским вкладам, сообщает ИА DEITA.RU.
Как отметил глава правления кредитный организации, ставка по ипотеке уменьшится вместе с процентной ставкой по депозитным счетам. В пример, он привел Чехию, где по депозитам в год платят 0,5%, соответственно процентная ставка по ипотечным кредитам там ниже. В России уровень выплат по депозитным счетам выше, как итог выше ипотека.
Напомним, что в первой декаде апреля Сбербанк был выкуплен у Центробанка за 2,14 трлн рублей правительством страны. Средства на сделку пошли из ФНБ, сумма сделки уменьшилась от первоначальной, потому что стоимость кредитной организации пересчитали за последний месяц.