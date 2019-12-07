В село с котельной, которой нет, завезли уголь, которого нет

Село Средние Пахачи Камчатского края продолжает оставаться поставщиком скандальных новостей, сообщает DEITA.RU.

Как напоминает «КАМ24», первый коммунальный скандал в селе разразился нынешней осенью. В сентябре министр ЖКХ и энергетики края Олег Кукиль заявил, что отопительный сезон начался практически во всех муниципальных образованиях на севере Камчатки и западе полуострова. !Планируется, что с 20 сентября будут запущены котельные в Средних Пахачах – это последнее сельское поселение Олюторского района, в котором отопительный период еще не стартовал», – пообещал высокий камчатский чиновник.

Пикантность его заявлению придавал тот факт, что в селе просто нет уже лет 20 ни централизованной системы отопления, ни котельной. Тепло в домах обеспечивается самими жителями за счет печей. У кого есть возможность, тот покупает уголь, но большинство отапливают дома дровами.

Оскандалившийся чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию, а в село приехал губернатор Владимир Илюхин. Который пообещал в будущем решить вопрос со строительством котельной в Средних Пахачах, а также о поставках сейчас угля на зиму.

Но не все прошло гладко. ИА «КАМ 24» обнародовало видеоролик из села, на котором показана лишь небольшая покрытая снегом кучка угля. По словам автора видео, это все, что поставили в село на зиму, хотя обещали завезти 100 тонн. «Мало того, что эта подачка в десять раз меньше обещанного, так за нее еще и платить приходится немалые деньги. Почти 14 тысяч рублей за тонну», – утверждает автор видеоролика.

Напомним, что пока Владимир Илюхин выражает в интервью СМИ уверенность, что может пойти на еще один срок, и что ему есть чем заняться на своем посту и после 2020 года, дальневосточные тг-каналы уже подыскивают замену губернатору. Тревожиться «хозяину Камчатки» действительно есть почему. Согласно недавним исследованиям эффективности региональной власти, проведенным под чутким руководством людей Путина, самым «слабым» звеном специалисты единодушно назвали глав Камчатки и ЕАО – Илюхина и Левинталя. В том числе, и по важнейшему показателю «доверие населения».

Дмитрий Санников







