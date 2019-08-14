Сельскому хозяйству в островном регионе уделяют особое внимание. Глава региона Валерий Лимаренко с рабочими поездками посещает предприятия, при нем на Сахалине открылись фермерские магазины, продолжается активный прирост производства сельхозпродукции, закупаются десятки единиц техники, сообщает DEITA.RU.

Так, только за первое полугодие мяса всех видов произведено на 10,4% больше, чем в прошлом году, молока на 24%. Поголовье крупного рогатого скота выросло 12,3%, а в целом производство сельхозпродукции – на 14,7%. Это существенно выше, чем среднероссийский показатель.

При поддержке областных властей на предприятиях агропромышленного комплекса и фермерских хозяйствах активно ведется технологическая модернизация. В регион уже закуплено 49 единиц современных тракторов, комбайнов, картофелесажалок, прочей сельхозтехники и оборудования. До конца года единиц новой техники станет уже более сотни.

«В рамках отраслевой государственной программы по развитию сельского хозяйства предприятия и фермеры на островах имеют возможность приобретать сельхозтехнику по договору лизинга», – рассказали в областном Министерстве сельского хозяйства.

По инициативе главы региона Валерия Лимаренко размер возмещения по лизинговым платежам с апреля этого года увеличен до 60%. При этом из бюджета области первоначальный взнос по договору лизинга субсидируется в размере 100%, что, по сути, является авансовым предоставлением субсидии.

К слову, в Сахалинской области активно ведется работа по цифровизации. Сейчас в разработке два полезных проекта, один из которых предусматривает облегчение получения предприятиями и фермерами форм господдержки в виде субсидий и грантов. Так, в планах создание единого портала, где у сельхозтоваропроизводителей будут личные кабинеты и доступ к последней отраслевой информации.

«Второй проект предусматривает создание цифровой похозяйственной книги. В большинстве случаев сегодня учет личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств региона ведется в бумажных журналах, – пояснили в сахалинском Минсельхозе. – В свою очередь, автоматизация сбора данных и оцифровка ресурсов хозяйства значительно упростит процесс контроля и анализа сельскохозяйственной отрасли. Пилотный проект уже запущен в Холмском городском округе. После получения успешного опыта проект будет тиражирован и на остальные муниципальные образования области».

Одними из первых на Дальнем Востоке в этом году на Сахалине начали создавать сеть фермерских магазинов. Здесь жители островного региона приобретают продукцию от ведущих местных производителей без магазинной наценки и очередей.

О планах на будущее – на островах планируется реализовать и «ягодные» проекты. Здесь будет выращиваться в промышленных масштабах не только клубника, но и малина, голубика. Если в прошлые годы на островах выращивали около 8 тонн ягоды, то уже в этом году объём производства достиг 40 тонн. В планах на ближайшие годы выращивать до 180 тонн ягодных культур.

Принято решение о новых доплатах сахалинским сельхозпредприятиям и фермерам за производство сырого молока. Так, с сентября в островном регионе увеличивают ставку субсидии на закупку товарного молока для переработки, которая вырастет в среднем на 10% – на 80 копеек за литр.

Михаил Светлов