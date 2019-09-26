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В сентябрьском «Антирейтинге исполнителей коммунальных услуг» от ПАО «ДЭК» 36 управляющих компаний

26 Сентябрь 2019, 14:00

Деньги

Дальэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») обновил ежемесячный «Антирейтинг исполнителей коммунальных услуг» Приморского края. В нынешнем месяце общая сумма задолженности 36-ти управляющих организаций, вошедших в «Черный список» энергетиков, превысила 74 млн руб.

 

Первую строчку «Антирейтинга» занимает МУПВ "Центральный" (г. Владивосток), накопившее с декабря 2017 года долг по одному из договоров энергоснабжения 16,5 млн руб. На второй строке расположено еще одно Владивостокское предприятие - ООО Управляющая компания "Влад-Дом" с долгом 8 млн руб, также не оплачивающее отпущенную электроэнергию с 2017 года. Третью строку «Черного списка» должников заняло ООО "УК Тавричанка" (пгт. Тавричанка) с долгом 4,5 млн руб.

 

Значительные долги накопили ООО "Горжилуправление - 10" (г. Находка) – 3,9 млн руб., ООО УК "Жилпомощь" (г. Дальнегорск и п. Краснореченский) – 2,5 млн руб., ООО "СТЭ - АТП" (г. Спасск-Дальний) – 2 млн руб. При составлении «Антирейтинга» энергетики учли выполнение потребителем обязательств, предусмотренных условиями договора энергоснабжения, размер задолженности, период, в течение которого она была образована.

 

Как и прежде, Дальэнергосбыт составил список самых добросовестных исполнительней коммунальных услуг Приморского края. На «Доске почета» энергетиков – 13 управляющих компаний и ТСЖ из Владивостока, Находки, Лесозаводска и п. Штыково, в полной мере  исполняющих свои договорные обязательства.

 

Ознакомиться со списком обслуживающих организаций, полностью выполняющих условия договоров в части оплаты электроэнергии, а также со списком должников можно на сайте ПАО «ДЭК»: https://www.dvec.ru/iku/rating/ .

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