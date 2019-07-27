Предложение по работе может просто ошарашить соискателей, сообщает DEITA.RU.

Американский таблоид The Sun пишет о том, что ему удалось найти на просторах интернета прямо-таки невероятную по своей заманчивости вакансию.

Издание утверждает, что некая компания HushHush ищет человека на должность охотника за спорткарами. При этом, местом работы выступают Объединённые Арабские Эмираты.

Работнику будет необходимо искать на территории пустыни прошенные машины класса-люкс. За такую, прямо сказать, пыльную работу, соискателю предлагается два с половиной рублей в качестве зарплаты ежемесячно.

В ряду требования значится возраст старше двадцати одного года, наличие прав и любовь к очень жаркой погоде.

Дмитрий Шевченко