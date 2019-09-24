В Сети появились кадры жуткого пожара на плавбазе

Пока нет данных о том, что именно уничтожил огонь, сообщает DEITA.RU.



В ночь на 24 сентября в Тихом океане загорелась плавбаза «Петр Житников» (порт приписки Владивосток). Судно находится в 48 километрах от сахалинского острова Итуруп.

В Сеть попали кадры с пожара. Судя по всему, эти кадры сделаны в самом начале: еще темно, и огонь сильный.

На судне было более 400 человек. Большая часть эвакуировалась на другую плавбазу «Всеволод Сибирцев». Еще 56 человек остались на «Петре Житникове» в качестве аварийной команды.

Елена Миронова