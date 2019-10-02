В Сети раскрыли новый развод на заправках

Машина после такого далеко не уедет, сообщает DEITA.RU.



В Сети распространяется расказ об очередной схеме развода на АЗС. Как пишет портал autopeople, как правило, остерегаться стоит заправок на трассах вдали от крупных городов.

Одна из жертв такого развода рассказала, что произошло. После заправки на трассе авто заглохло. Через некоторое время к машине подехал эвакуатор и предложил помощь – причем вести предложил не в обычный «дорогой» сервис, а к знакомым мастеровым.

Когда машина была в гараже у знакомых мастеров, хозяина отправили подождать. Когда он вернулся обратно, увидел, что двигатель разобран. Собрать обратно стоит 70 тысяч рублей.

И тут до владельца машины дошло, что все, что с ним произошло – развод от АЗС. Ему в бак подсыпали специальную таблетку, от которой двигатель перестает работать, а соучастники, эвакуаторщик и сервис, хотели взять больше денег. Как только мужчина озвучил эту схему, мастера сервиса собрали двигатель и отпустили его, попросив не звонить в полицию.

Елена Миронова