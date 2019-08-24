Совершая одну операцию, вы, сами того не зная, теряете много денег, сообщает DEITA.RU.



Ни для кого не секрет, что ни один банк не будет работать с минимальной прибылью. Именно поэтому все сотрудники банков и даже онлайн-сервисы всеми силами пытаются навязать клиенту ненужные услуги.

Например, вы через сайт оформляете открытие депозита. А вместе с ним случайно получаете новую карточку – причем, кредитную. Если потребовать у банка объяснений, вам скажут, что произошел сбой, или это новая акция.

Однако банки все же надеются на тех, кому будет лень вести с ними переписки. Так, кредитка будет лежать у клиента некоторое время – человек думает, что раз деньги с карты не снимают, то и никаких процентов нет. Только вот суммы за пользование картой с нее все-таки снимают. А, значит, баланс уходит в минус. А, значит, вас ждут проценты и просрочка платежа.

Елена Миронова