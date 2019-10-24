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В Сети раскрыли работающие способы проверить двигатель б/у машины
Вот что надо делать,
чтобы не купить машину с убитым мотором, сообщает DEITA.RU.
Покупка подержанного авто – всегда риск взять кота в мешке. Особенно много опасностей – в двигателе. Автоэксперт рассказал, на что надо обратить внимание при осмотре двигателя.
Первое – открыть капот. Подкапотное пространство должно быть пыльным – слишком чистое говорит о попытках что-то скрыть. Не должно быть и следов масла на двигателе.
Далее следует проверить моторное масло – его уровень и состояние.
Следом заведите авто, прогрейте двигатель. Обращайте внимание на цвет и объем выхлопа. Если будет сизый или черный цвет (у бензинового двигателя), - это плохой знак.
Последний шаг – поездка. Она должна быть продолжительной, в несколько километров. Внимательно слушайте двигатель и следите за работой и поведением машины.
Елена Миронова