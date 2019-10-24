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В Сети раскрыли работающие способы проверить двигатель б/у машины

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Вот что надо делать, чтобы не купить машину с убитым мотором, сообщает DEITA.RU.

Покупка подержанного авто – всегда риск взять кота в мешке. Особенно много опасностей – в двигателе. Автоэксперт рассказал, на что надо обратить внимание при осмотре двигателя.

Первое – открыть капот. Подкапотное пространство должно быть пыльным – слишком чистое говорит о попытках что-то скрыть. Не должно быть и следов масла на двигателе.

Далее следует проверить моторное масло – его уровень и состояние.

Следом заведите авто, прогрейте двигатель. Обращайте внимание на цвет и объем выхлопа. Если будет сизый или черный цвет (у бензинового двигателя), - это плохой знак.

Последний шаг – поездка. Она должна быть продолжительной, в несколько километров. Внимательно слушайте двигатель и следите за работой и поведением машины.

Елена Миронова

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