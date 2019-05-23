Стандартные и бессмысленные процедуры придуманы не просто так, сообщает DEITA.RU.



Каждая банковская карточка имеет свой «срок годности» - напечатанная дата, до которой карта остается действительной. Однако зачем банкам так часто (в среднем раз в три года) менять пластик на новый? Автор канала в Яндекс.Дзен «Финансовые новости» раскрыл тайну банкиров.

Прежде всего, карточки действительно могут выйти из строя. Например, может износиться чип или повредиться модуль NFC, который позволяет оплачивать прикладыванием. Однако карты можно было бы менять по факту неисправности, а не по расписанию.

Прежде всего, у банков всегда есть специальные предложения, кэшбэк, например. И поменять ставшие для себя невыгодными условия банк в одностороннем порядке не может. Так что приглашает клиентов раз в несколько лет, чтобы переподписать бумаги.

Еще одна причина заставлять вас приходить в банк по расписанию - банк должен быть готов к определенному количеству заявлений на перевыпуск в день. Это необходимо для того, чтобы не задерживать клиентов и отдавать карты в срок.

Елена Миронова