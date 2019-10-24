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авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

В Сети рассказали главный секрет об инспекторах ГИБДД

гибдд

Многие водители переживают, что их могут остановить в неподходящий момент, сообщает DEITA.RU.

Многим водителям хорошо знакома ситуация, когда ровно за их машиной двигается авто ДПС. В Сети рассказали, чего не стоит делать в такой ситуации и когда не надо опасаться остановки. Секреты ГИБДД опубликовал канал в Яндекс.Дзен «Auto Plus».

Прежде всего, не рекомендуется резко снижать скорость или, наоборот, ускоряться. Также лучше не включать фары, если они были выключены – это только привлечёт к вам внимание. И не надо резко сворачивать с дороги – могут подумать, что вам есть, что скрывать.

И еще один секрет: смена инспекторов начинается в 8.00 и заканчивается в 20.00. Если вы встречаете их на дороге до или после этого времени – им не до вас. люди хотят быстрее сдать машины и поехать домой, или те, кто только заступил на смену, едут на места.

Елена Миронова

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