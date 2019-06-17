Генпрокуратура нашла 50 ошибок Минпросвещения при отборе учебников для российских школ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.



Министерство просвещения разработало новый порядок формирования перечня учебников для школьников, который учитывает все замечания, поступившие в адрес ведомства.

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман заявил в письме к министру просвещения Ольге Васильевой о более чем 50 фактических и технических ошибках при формировании нового федерального перечня школьных учебников. В основном они касались ограничения конкуренции между издательствами.

Генпрокуратура также отметила, что профильное министерство не могло отправить на экспертизу весь перечень, из которого было исключено большое количество учебников издательств "Астрель", "Вентана-Граф" и "Дрофа".

Но в итоговом списке ведомства присутствуют учебники всех издательств, поскольку Минпросвещения не только удалило учебники, но и вернуло несколько книг, которые ранее были вычеркнуты из списка. Среди них популярный учебник по математике для младших классов Людмилы Петерсон.

По словам ректора Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко, само существование перечня мешает учителям, потому что при изменениях в нём им приходится переделывать планы.

Таким образом новый перечень должен отвечать критериям Федеральной антимонопольной службы.

Ранее сообщалось, что детские сады и школы могут начать охранять по новым стандартам.

Дмитрий Шевченко