В школах отменили «звонок для учителя»

В школах восстановят права учеников, сообщает DEITA.RU.

Прокуратура в городе Новосибирск встала на сторону школьников и признала незаконным старую присказку учителей о том, что звонок, звенящий после каждого окончания урока, звенит лишь в качестве сигнала учителю о том, что положенное время занятия вышло.

Представители закона усмотрели в подобной постановке вопроса прямое ущемление гарантированных конституцией России прав несовершеннолетних, к которым относятся ученики школ. Кроме этого, прокурорские работники обратили внимание, что нормативы длительности урока, после которых школьник имеет право покинуть класс не должны превышать 45 минут для средний и последних классов и 40 минут в первом классе.

Также прокуратура признала не имеющим силы правила о наказании ученика при повторном нарушении им якобы нарушенного срока ухода из класса после прозвучавшего звонка.

Дмитрий Шевченко