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В школах отменили «звонок для учителя»
26 Сентябрь 2019, 15:45
В школах восстановят права учеников, сообщает DEITA.RU.
Прокуратура в городе Новосибирск встала на сторону школьников и признала незаконным старую присказку учителей о том, что звонок, звенящий после каждого окончания урока, звенит лишь в качестве сигнала учителю о том, что положенное время занятия вышло.
Представители закона усмотрели в подобной постановке вопроса прямое ущемление гарантированных конституцией России прав несовершеннолетних, к которым относятся ученики школ. Кроме этого, прокурорские работники обратили внимание, что нормативы длительности урока, после которых школьник имеет право покинуть класс не должны превышать 45 минут для средний и последних классов и 40 минут в первом классе.
Также прокуратура признала не имеющим силы правила о наказании ученика при повторном нарушении им якобы нарушенного срока ухода из класса после прозвучавшего звонка.
Дмитрий Шевченко