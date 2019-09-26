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В школах отменили «звонок для учителя»

26 Сентябрь 2019, 15:45

образование, школа, дети, урок 2

В школах восстановят права учеников, сообщает DEITA.RU.

Прокуратура в городе Новосибирск встала на сторону школьников и признала незаконным старую присказку учителей о том, что звонок, звенящий после каждого окончания урока, звенит лишь в качестве сигнала учителю о том, что положенное время занятия вышло.

Представители закона усмотрели в подобной постановке вопроса прямое ущемление гарантированных конституцией России прав несовершеннолетних, к которым относятся ученики школ. Кроме этого, прокурорские работники обратили внимание, что нормативы длительности урока, после которых школьник имеет право покинуть класс не должны превышать 45 минут для средний и последних классов и 40 минут в первом классе.

Также прокуратура признала не имеющим силы правила о наказании ученика при повторном нарушении им якобы нарушенного срока ухода из класса после прозвучавшего звонка. 

Дмитрий Шевченко

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