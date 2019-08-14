У школьников может появиться предмет, выбивающийся из общего расписания, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RT.

Специалисты российского Института развития интернета обратились к министру просвещения России Ольге Васильевой с предложением ввести в школах занятия по киберспорту.

Авторы инициативы предлагают начать с факультативов, а в случае успеха уже задуматься над более широким внедрением данной дисциплины в учебный процесс.

Эксперты считают, что в России можно провести соответствующий эксперимент во всех регионах страны. Инициаторы также не исключают, что их идея могла бы войти в реализацию соответствующих национальных проектов об образовании и школах.

Дмитрий Шевченко