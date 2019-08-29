Учащиеся смогут прильнуть к своим любимым играм прямо во время основных занятий, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Министерство просвещения России позволило каждому учебному заведению страны самостоятельно решать вопрос о необходимости проведения уроков по компьютерным играм.

Такое решение содержится в официальном ответе ведомства гендиректору Института развития интернета Сергею Петрову, который ранее предложил обучать школьников играть в такие популярные игры, как Dota 2, FIFA, World of Tanks, Minecraft и некоторые другие.

В ведомстве также отметили, что, согласно государственным стандартам образования, школы могут включать дополнительные предметы, факультативные занятия курсы и модули в вариативную часть образовательной программы в зависимости от специфики учреждения.

Дмитрий Шевченко