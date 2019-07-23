Региональные власти хотят запретить многолетнюю практику поборов в учебных заведениях, сообщает DEITA.RU.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил за полный запрет сборов денег с родителей учеников на нужды школы. Пока чиновник выступил с таким требованием только к администрации города Пенза.

По его словам, родительские комитеты, в состав которых, как правило, входят обеспеченные люди, просто вытрясают с остальных деньги. Зачастую эти суммы становятся непомерными для менее обеспеченных семей.

Белозерцев отметил, что такая ситуация особенно распространена в областном центре. В районах подобные случаи редки, родители учеников сельских школ с подобными жалобами не обращались.

Дмитрий Шевченко