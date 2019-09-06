Новый учебник появится у школьников, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Минздрав и Минпросвещения разработали для учащихся учебник по охране здоровья, рассказывает министр здравоохранения Вероника Скворцова. Разделы учебника будут содержать в себе информацию о здоровом образе жизни, о способах оказания первой помощи пострадавшим и о том, как отслеживать состояние своего здоровья.

Текст учебника хотят адаптировать для учащихся разного возраста.

Блоки информации по теме здоровья добавят и в другие школьные предметы: например, на уроках физкультуры детей тоже будут учить беречь свой организм.

Анастасия Туркова