5 Сентябрь 2019, 21:32
В школьной программе появится новый учебник
Источник изображения: пиксабей
Новый учебник появится у школьников, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Минздрав и Минпросвещения разработали для учащихся учебник по охране здоровья, рассказывает министр здравоохранения Вероника Скворцова. Разделы учебника будут содержать в себе информацию о здоровом образе жизни, о способах оказания первой помощи пострадавшим и о том, как отслеживать состояние своего здоровья.
Текст учебника хотят адаптировать для учащихся разного возраста.
Блоки информации по теме здоровья добавят и в другие школьные предметы: например, на уроках физкультуры детей тоже будут учить беречь свой организм.
Анастасия Туркова
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