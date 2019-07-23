Дополнительные бюджетные места ввести в самых успешных по подготовке студентов вузах предложили Госдуме, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Депутат Геннадий Онищенко предлагает создать комиссию и разработать схему, распределяющую по сильным вузам большее количество бюджетных мест. В тех учреждениях, где собраны люди с высоким IQ, можно было бы готовить большее количество студентов.

Замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская ответила на это предложение, заявив, что вузы с большим спросом на подготовку у студентов-контрактников не просят увеличить им количество бюджетных мест.

Онищенко, в свою очередь, ответил: есть высшие учебные заведения, в которых учатся платно те, кто мог бы учиться на бюджете в другом месте.

Анастасия Туркова