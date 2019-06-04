В СК узнали подробности убийства героя Сирии
Подозреваемого в убийстве Никиты Белянкина уже задержали,
сообщает DEITA.RU.
В Сети появились новые подробности трагедии со спецназовцем и героем Сирии Никитой Белянкиным. По данным телеграм-каналов, спецслужбы задержали двух подозреваемых в убийстве.
Как пишет Mash, одного из задержанных, местного бизнесмена, после допроса отпустили. А вот второй все еще у следователей.
Как рассказал журналистам второй пострадавший в ту ночь, тот самый мужчина, за которого заступился спецназовец, он с другом сидел в баре.
«Мы выпивали, ни с кем не ссорились. Потом нас вывели, развели в разные стороны и начали избивать. Меня ударили ножом. Никита не прошел мимо, заступился. Можно сказать, спас мне жизнь», – рассказал пострадавший. Сейчас он в больнице.
По словам отца героя, Алексея Белянкина, его сын всегда был героем. Когда тот учился в старшей школе, защитил девушку от насильника.
«Он всегда хотел работать в спецслужбах, и никогда не проходил мимо, если кому-то нужна была помощь. Своим принципам Никита не изменил и в те секунды своей жизни, когда защищал незнакомого парня», – рассказал отец героя Сирии.
Ранее сообщалось, в потасовке на окраине Москвы неизвестные убили ножом героя Сирии Никиту Белянкина. Он увидел, как толпа избивает человека и решил заступиться. Его убили ударом ножа в сердце.
Елена Миронова