Подозреваемого в убийстве Никиты Белянкина уже задержали, сообщает DEITA.RU.



В Сети появились новые подробности трагедии со спецназовцем и героем Сирии Никитой Белянкиным. По данным телеграм-каналов, спецслужбы задержали двух подозреваемых в убийстве.

Как пишет Mash, одного из задержанных, местного бизнесмена, после допроса отпустили. А вот второй все еще у следователей.

Как рассказал журналистам второй пострадавший в ту ночь, тот самый мужчина, за которого заступился спецназовец, он с другом сидел в баре.

«Мы выпивали, ни с кем не ссорились. Потом нас вывели, развели в разные стороны и начали избивать. Меня ударили ножом. Никита не прошел мимо, заступился. Можно сказать, спас мне жизнь», – рассказал пострадавший. Сейчас он в больнице.