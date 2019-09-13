В следующем году маткапитал станет больше

В грядущем году подрастет сумма выплачиваемого гражданам маткапитала, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на ТАСС. Он будет проиндексирован на 3,8 процента.

Как говорит вице-премьер Татьяна Голикова, матери получат по 466 617 рублей. Чиновники уже определили и подготовили сумму, которую направят на эти цели. Власти пришли к выводу, на выплаты потребуется 325 миллиардов рублей с учетов возобновления индексации с начала следующего года.

Ожидается, что выплаты получит один миллион граждан.

Добавим, что сегодня маткапитал выплачивается меньшей суммой: это 453 000 рублей.

Также власти предложили нововведение для школьников: в Рособрнадзоре предложили доверить контроль за учащимися на ЕГЭ искусственному интеллекту.

Анастасия Туркова