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В следующем году начнется реконструкция дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск
В Томаринском районе Сахалинской области собираются реконструировать
автомобильную дорогу Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск, сообщает RosTender.info.
На первом этапе строительства планируют заняться участком 223 км – 243 км.
Работы по обновлению дорожного полотна оцениваются в 1 млрд 543 млн рублей,
финансирование произведут из бюджета Сахалинской области.
В настоящее время Управление автомобильных дорог области проводит тендер по выбору подрядчика. Предложения от
участников принимают до 16 декабря, и в этот же день назовут победителя.
Согласно условиям контракта, ему предстоит начать работы в июне будущего года.
Ввести участок в эксплуатацию необходимо к ноябрю 2023 года.
Напомним, что сейчас на автодороге ведется замена деревянного настила на мосту через Черную Речку в Томаринском районе.
Источник: http://rostender.info/news/2019120301