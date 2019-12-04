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В следующем году начнется реконструкция дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск

мост преображение

В Томаринском районе Сахалинской области собираются реконструировать автомобильную дорогу Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск, сообщает RosTender.info.

На первом этапе строительства планируют заняться участком 223 км – 243 км. Работы по обновлению дорожного полотна оцениваются в 1 млрд 543 млн рублей, финансирование произведут из бюджета Сахалинской области.

В настоящее время Управление автомобильных дорог области проводит тендер по выбору подрядчика. Предложения от участников принимают до 16 декабря, и в этот же день назовут победителя. Согласно условиям контракта, ему предстоит начать работы в июне будущего года. Ввести участок в эксплуатацию необходимо к ноябрю 2023 года.

Напомним, что сейчас на автодороге ведется замена деревянного настила на мосту через Черную Речку в Томаринском районе.


Источник: http://rostender.info/news/2019120301

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