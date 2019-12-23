«В смысле пообещала» — агентство недвижимости разгневало женщину

Жительница Владивостока пожаловалась на нечестные методы работы местного агентства недвижимости, сообщает DEITA.RU со ссылкой на паблик revizor_vdk.

По словам женщины, она искала однокомнатную квартиру через агентство. В короткие сроки удалось найти максимально удачный вариант и по расположению, и по цене. «Квартира в простом доме, на втором этаже, без балкона, чистая. Цена — 3,5 миллиона», — делится гражданка.

Отмечается, что это честная цена, не заниженная.

«Мы согласились быстро, так как, по семейным обстоятельствам, нам хотелось поскорее приобрести квартиру. Кстати, там еще нюанс: квартира под обременением и нужно внести большую сумму судебным приставам. Мы согласились, договорились о внесении аванса на следующий день. Однако позже риелтор Алена попросила перенести встречу на понедельник, мотивируя, что начальник уехал в Спасск-Дальний, а ей с Угольной в субботу сложно. При этом она вздыхала и вопрошала не продешевили ли они с квартирой, если мы так быстро согласились? В субботу на FarPost эту квартиру она выставляет уже за 3,8 миллиона рублей. На мое недоумение отвечает, что это просто посмотреть вдруг откликнутся, но люди не звонят пока... В воскресенье риелтор, которая пообещала снять квартиру с продажи звонит и говорит, что нашлись знакомые, которые готовы купить ее за 3,7 миллиона. Разумеется, квартиру предложили перекупить», — отмечает она.

В сети отметили, что подобная ситуация не нова. «У нас тоже в этом же агентстве была какая-то Алёна. Сказала, что квартира в обременении, когда уже оформлять начинали», — делятся люди.

При этом, по мнению пользователей соцсети, ситуация стандартная и не является мошенничеством или нечестной сделкой. «В смысле пообещала. Вы аванс или задаток внесли? Нет! Следовательно, они могут делать что угодно, имеют право. И тут вообще все равно агентство или частное лицо», «При внесении аванса составляют предварительный договор, в котором прописываются все пункты, в том числе стоимость квартиры! Объявление снимают с продажи. Если договор не заключался — агентство может делать все что хочет», — пишут комментаторы.

Екатерина Брязгунова