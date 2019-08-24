Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич резко раскритиковал идеи министра инфраструктуры Украина Владимира Омеляна, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, российского сенатора крайне беспокоит, что провокационные заявления звучат из Киева от официальных лиц, отказывающихся признавать современные реалии.

«Это шавки, наподобие Омеляна, которые пытаются любой ценой выделиться, привлечь к себе внимание», - заявил Франц Клинцевич.

По мнению российского парламентария, все обсуждают заявление этого нездорового человека, но ведь он один из тех, кто формирует политику Киева, он — украинский министр. Как считает сенатор, подобная риторика очень серьезно вредит не только Украине, но и всей Европе. А тем, кто позволяет себе подобные высказывания, нужно помнить, что наше терпение, терпение России — не безгранично.

Накануне министр инфраструктуры Украины заявил, что Европа станет единой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят украинский флаг, «как это было сто лет назад». Украинскому министру делать подобные заявления – привычное дело. Ранее он заявлял, что въедет в Москву на танке.

Дмитрий Санников