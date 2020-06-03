В среду погода во Владивостоке будет менее приятной, чем во вторник

В среду, 3 июня, погода во Владивостоке будет чередовать просто облачность и осадки, сообщает ИА DEITA.RU.



В начале ночи ожидается небольшой дождь, утром автомобилистам стоит учесть, что местами будет туманно, ветер умеренный. Температура в ночное время ожидается +11…+13°С. Днем специалисты говорят о переменной облачности, умеренном и усиливающемся ветре, температура будет +15…+17°С.

«Во Владивостоке в среду ожидается погода без существенных осадков. Минимальная температура немного повысится, а максимальная на 8 – 10 градусов станет ниже, чем сегодня. Четверг во Владивостоке снова будет дождливым», – информирует «Примпогода».

В целом в Приморье день должен быть солнечным и теплым.