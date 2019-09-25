В среду тысячи столичных домов останутся без света

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В среду, 25 сентября, часть жителей Владивостока останется без света, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Как рассказали энергетики, плановые отключения абонентов от электроснабжения будут проведены с девяти утра до пяти вечера пятницы. Жилые дома столицы, адреса которых указаны ниже, могут остаться без света от двух до восьми часов.
Екатерина Цой
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