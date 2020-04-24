В США не смогли найти искусственного происхождения COVID-19

Помощник госсекретаря, руководитель бюро разведки и исследований Госдепартамента США Эллен Маккарти сообщила, что бюро не получило данные об искусственном происхождении COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU.

Эллен Маккарти акцентировала внимание на том, что исследователи по всему миру изучали генетическую последовательность COVID-19. Однако доказать, что данный тип коронавируса создан человеком не представляется возможным, отмечает РБК со ссылкой на сообщение портала CyberScoop.

В середине второй декады текущего месяца в зарубежных СМИ прошла информация, что коронавирус, пандемия которого оказывает гигантское влияние на весь мир, зародился в лаборатории Уханя. Так, телеканал Fox News сообщил, что первый заражённый COVID-19 человек пребывал в лаборатории в городе Ухань. Однако на телеканале сразу дали понять, что считалось, что вирус – не разработка «биологического оружия», а лишь эксперимент КНР, власти которой пытались превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними, отмечает РБК.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел КНР отметили, что специалисты Всемирной организации здравоохранения не обнаружили доказательств того, что коронавирус произведён искусственно. В ВОЗ придерживаются мнения, что COVID-19 произошёл из-за передачи от представителей фауны к людям.