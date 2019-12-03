В старых домах летом будет душно и жарко

На фасадах старинных зданий могут запретить размещать современные устройства, вроде кондиционеров и антенн. Для того, чтобы не портить исторический облик городов, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает Госдума, первое чтение законопроекта состоится сегодня, 3 декабря.

Сейчас закон запрещает установку только тех объектов, которые могут серьезно нарушить целостность фасада, нанести вред конструкции здания или декоративным элементам. Отдельный вопрос о возможности установки техники пока не отрегулирован.

«Будет рассмотрен вопрос о запрете размещения спутниковых антенн, кондиционеров и тому подобных устройств на старинных зданиях. Исключения составят только средства безопасности – пожарной и так далее», - отмечают на сайте Госдумы.

В документе подчеркивается, что демонстрировать лишние устройства будут только во время капремонта домов.





Александра Маслова