telegr wh call

Новости

Допуск к ЕГЭ получат не все

3 Декабрь 2019, 12:00

Бесплатные земли раздали многодетным приморцам

3 Декабрь 2019, 11:50

Северокорейские браконьеры отправятся в тюрьму

3 Декабрь 2019, 11:45

Дольщики смогут защитить себя от обмана

3 Декабрь 2019, 11:30

Незаконную рекламу и киоски убирают с улиц Владивостока

3 Декабрь 2019, 11:28

Пересадочный тариф появится в автобусах Владивостока

3 Декабрь 2019, 11:21

Быть здоровыми учат пенсионеров в Приморье

3 Декабрь 2019, 11:19

В старых домах летом будет душно и жарко

3 Декабрь 2019, 11:15

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

В старых домах летом будет душно и жарко

Владивосток, центр, океанский проспект, транспорт

На фасадах старинных зданий могут запретить размещать современные устройства, вроде кондиционеров и антенн. Для того, чтобы не портить исторический облик городов, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает Госдума, первое чтение законопроекта состоится сегодня, 3 декабря.

Сейчас закон запрещает установку только тех объектов, которые могут серьезно нарушить целостность фасада, нанести вред конструкции здания или декоративным элементам. Отдельный вопрос о возможности установки техники пока не отрегулирован.

«Будет рассмотрен вопрос о запрете размещения спутниковых антенн, кондиционеров и тому подобных устройств на старинных зданиях. Исключения составят только средства безопасности – пожарной и так далее», - отмечают на сайте Госдумы.

В документе подчеркивается, что демонстрировать лишние устройства будут только во время капремонта домов.


Александра Маслова

Читайте также:

В дома Уссурийска организовали подачу газа

Россиянам дадут кредиты под 5 процентов

Россиян перепишут в Интернете

Популярное

Автомобилисты готовятся к «аду»: 2020 год будет сложным

Увольнение главврача Медцентра прокомментировали в ДВФУ

Как мощный тайфун повлияет на погоду, сказал синоптик

Будет ли Богданенко губернатором, сказал эксперт
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...