В старых домах летом будет душно и жарко

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На фасадах старинных зданий могут запретить размещать современные устройства, вроде кондиционеров и антенн. Для того, чтобы не портить исторический облик городов, сообщает DEITA.RU.
Как сообщает Госдума, первое чтение законопроекта состоится сегодня, 3 декабря.
Сейчас закон запрещает установку только тех объектов, которые могут серьезно нарушить целостность фасада, нанести вред конструкции здания или декоративным элементам. Отдельный вопрос о возможности установки техники пока не отрегулирован.
«Будет рассмотрен вопрос о запрете размещения спутниковых антенн, кондиционеров и тому подобных устройств на старинных зданиях. Исключения составят только средства безопасности – пожарной и так далее», - отмечают на сайте Госдумы.
В документе подчеркивается, что демонстрировать лишние устройства будут только во время капремонта домов.
Александра Маслова