Следственный комитет уже расследует уголовное дело, сообщает DEITA.RU.



Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело на создателей центра реабилитации в пригороде Владивостока. Как сообщает РИА Новости, центром заинтересовались после смерти там мужчины.

По данным издания, центр занимался «исцелением» алко- и наркозависимых людей. При этом, по некоторым данным, пациентов там связывали и применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия. При этом у самой организации отсутствует лицензия на осуществление подобной деятельности.

Полицейские уже освободили всех пациентов реабилитационного центра. Их там было 15 человек. По уголовному делу уже задержан директор центра. По предварительным данным, именно он организовал незаконную реабилитацию в частном доме в пригороде Владивостока.

Елена Миронова