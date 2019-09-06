Количество квадратных метров может шокировать, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Лента.ру.

Если несколько лет назад в России начался бум на, так называемые, квартиры-студии, которые были примечательны тем, что, как правило, занимали минимальное количество квадратных метров, то уже сейчас на рынке столичного жилья намечается новый тренд.

Экстримальное уменьшение площади жилища может стать тенденцией следующих нескольких лет. Как отмечают в агентстве "Бест-Новострой", в Москве начинают пользоваться спросом квартиры от 11,6 "квадратов".

Несмотря на такое маленькое пространство, стоит оно дорого. Так, всего за один квадратный метр такой квартиры покупателям придётся отдать более 200 тысяч рублей. Таким образом, даже самая дешёвая мини-студия обойдётся столичному жителю в более чем два с половиной миллиона рублей.

Как отмечают эксперты, всё это происходит на фоне подорожания тех самых студий, которые располагают большей площадью.

Дмитрий Шевченко