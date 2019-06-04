Волонтёры обнаружили квартиры с котами, запертыми в клетках, сообщает DEITA.RU.

В Москве на Дмитровском шоссе обнаружена 21 кошка с признаками обезвоживания. Хозяйкой квартиры, где животные содержались в клетках, оказалась женщина, занимающаяся услугами, так называемой, "чёрной передержки". Как пишет агентство "360", во время визита волонтёров, она пыталась сбежать, но молодые люди смогли этому воспрепятствовать.

На место происшествия прибыла полиция, которой женщина рассказала, что не успела официально оформить свою деятельность ввиду высокой занятости. Также выяснилось, что она заманивала хозяев животных сдать их на передержку, прикрываясь неким несуществующим фондом.

Собрав деньги, злоумышленница прекращала всякое общение с обобранными людьми, закрывала снятую для животных квартиру, оставляя кошек без еды и питья. На волонтеров женщина произвела впечатление психически нездорового человека.

Ранее инициативная группа уже находила похожий "кошачий концлагерь" в другом районе столицы. Как оказалось, он также принадлежит той же самой хозяйке.