Гражданам предлагают пожить некоторое время в жилье, не оплачивая аренду, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru,

Агентство недвижимости "Инком" нашло на московском рынке большую долю квартир, хозяева которых готовы пустить в них арендаторов и не брать за это деньги.

Дело в том, что эти квартиры относятся к, так называемому, жилью "под ремонт". Обычно они располагаются в новостройках и в них пока ещё не успели выполнить все отделочные работы.

На период пока их будут делать, гражданам и предлагается заехать в жильё и какое-то время не платить. При этом, практически все необходимые работы хозяева передают в руки новых жителей.

В подобных случаях владельцы обычно заключают договор найма без арендной платы на срок выполнения необходимых работ.

Дмитрий Шевченко