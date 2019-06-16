Преступники похитили аккумуляторы со станций сотовой связи в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU со ссылкой на социальные сети. Молодой человек рассказал, что утром во время планового осмотра обнаружил пропажу аккумуляторных батарей.

По его словам, неизвестные вскрыли три телефонные вышки в Первореченском районе и проникли в блоки хранения аккумуляторов на станции связи, где и совершили кражу. В общей сложности преступники похитили около 30 зарядных батарей общим весом по 20 килограммов каждая.

По предварительным данным, общий ущерб от деятельности воров превысил 250 тысяч рублей.

Отмечается, что заявление в полицию написано. Проводится проверка.

Игорь Бегунов