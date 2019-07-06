Это связано с тем, что мост во Владивостоке находится в аварийном состоянии, сообщает DEITA.RU.



Во Владивостоке на проспекте 100-летия появились странные дорожные знаки. Их случайно заметили водители минувшей ночью. Судя по видео, опубликованном в инстаграм-паблике dpskontrol_125rus, скорость для авто ограничили до 20 км/ч.

Место действия таких знаков – развязка на Фирсова. Кроме того, что теперь водители должны ездить по городу со скоростью 20 км/ч, так по этой дороге еще запретят ездить грузовикам.

По сообщению городской администрации, знаки, ограничивающие скорость и вес авто, временные. Дело в том, что Фирсовская развязка находится в аварийном состоянии. Проект реконструкции разработают уже в этом году.

Сколько времени уйдет на проведение аукционов и ремонт, неизвестно. Все это время фуры и грузовики вынуждены будут ездить по трассе Седанка-Патрокл. А легковушки – «ползти» по городу со скоростью в 20 км/ч.

Елена Миронова